Минимальный тираж, тип флексопечать — тираж от 5000 этикеток. Печать стикеров, Москва.

Витрины специальных пленок:

Самоклеющаяся белая;

прозрачная;

Перфорированная;

С удаляемым клеем;

С изображением с клеевой стороны;

Глянцевая;

Матовая;

Прозрачная;

Печать на клеевом слое пленки;

На авто.

Также к нам обращаются люди для изготовления специальных наклеек, например, на автомобиль.

Покупателям:

Наши специалисты при необходимости распечатают оперативно с резкой на листы.

Для постпечатной обработки применяется плоттерная резка, вырубка, биговка, выборочная лакировка, тиснение.



Справка: Плоттер (графопостроитель) в зависимости от особенностей работы может печатать не только на бумаге, но и других материалах, синтетических носителях, пленке. В зависимости от задачи и назначения, модели могут быть оснащены функцией резки для использования при печати на термоклеющейся пленке, этикеток, логотипов.