Заказать рулонные наклейки: флексопечать на самоклеющейся пленке и бумаге.
Самоклеющиеся наклейки — это стикеры с клеевым слоем и подложкой. Могут быть любой формы. Готовая продукция поставляется в виде рулона, на втулке из картона или пластика.
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Производство рулонных стикеров не стандартных размеров
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10-и красочная печатная машина
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Срок изготовления: 3-4 дня
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Рулонная печать на самоклеящейся пленке – услуга, которую вы можете заказать в нашей типографии «Энтерфлекс». При низкой стоимости изготовления стикеров и наклеек, вы получите высокое качество продукции.
Из чего складывается цена печати самоклеющейся наклейки
Мы выполняем печать наклеек на самоклеющейся бумаге, изготавливаем долговечные наклейки из самоклеющейся плёнки, лейблы с дополнительной защитой от агрессивных внешних воздействий.
Клеевая основа может быть стандартной или с усиленным клеем. Это повлияет на цену наклейки.
Минимальный тираж, тип флексопечать — тираж от 5000 этикеток. Печать стикеров, Москва.
Витрины специальных пленок:
- Самоклеющаяся белая;
- прозрачная;
- Перфорированная;
- С удаляемым клеем;
- С изображением с клеевой стороны;
- Глянцевая;
- Матовая;
- Прозрачная;
- Печать на клеевом слое пленки;
- На авто.
Также к нам обращаются люди для изготовления специальных наклеек, например, на автомобиль.
Покупателям:
Наши специалисты при необходимости распечатают оперативно с резкой на листы.
Для постпечатной обработки применяется плоттерная резка, вырубка, биговка, выборочная лакировка, тиснение.
Справка: Плоттер (графопостроитель) в зависимости от особенностей работы может печатать не только на бумаге, но и других материалах, синтетических носителях, пленке. В зависимости от задачи и назначения, модели могут быть оснащены функцией резки для использования при печати на термоклеющейся пленке, этикеток, логотипов.
У нас есть уже готовые штампы – большое количество стандартных высечек прямоугольной, круглой и овальной формы.
Изготовление наклеек по готовым штампам удешевляет процесс.
Мы изготовим индивидуальные штампы, если вам требуются стикеры необычной формы.
От количества цветов зависит расход материала, который тратится на совмещение цветов (приладку).
Особенность флексопечати в том, что приладка есть всегда. А количество материала, которое расходуется на настройку машины не зависит от размера тиража. Это означает, что стоимость малых тиражей будет выше, чем для таких же, но больших объемов.
На цену влияет эксплуатационный потенциал материала:
- ширина и высота — размер;
- материал:
- стандартный вариант (выгодно и недорого) – это самоклеющаяся бумага;
- более дорогой вариант и не боится воды – пленка.
- внутренний диаметр (определяется диаметром втулки полиграфического оборудования, на которую сажается рулон);
- внешний диаметр (подбирается под габариты отделения для этикеток в рулоне индивидуально по модели оборудования);
- ширина подложки (должна соответствовать щели печатающей головки).
Наклейки используют в целях рекламы товара на витрине в магазинах для привлечения внимания покупателя.
Таблица цен
|Материал
|30x10
|43x25
|58x30
|100x70
|100x100
|100x150
|Пленка металлическая
|0.07руб./шт.
|0.18руб./шт.
|0.28руб./шт.
|1руб./шт.
|2.01руб./шт.
|2.01руб./шт.
|Пленка полипропиленовая белая
|0.04руб./шт.
|0.13руб./шт.
|0.21руб./шт.
|0.75руб./шт.
|1.50руб./шт.
|1.50руб./шт.
|Пленка полипропиленовая прозрачная
|0.04руб./шт.
|0.13руб./шт.
|0.21руб./шт.
|0.75руб./шт.
|1.50руб./шт.
|1.50руб./шт.
|Термобумага (ЭКО)
|0.04руб./шт.
|0.1руб./шт.
|0.15руб./шт.
|0.54руб./шт.
|1.08руб./шт.
|1.08руб./шт.
|Термобумага (ТОП)
|0.04руб./шт.
|0.13руб./шт.
|0.21руб./шт.
|0.73руб./шт.
|1.47руб./шт.
|1.47руб./шт.
|Бумага полуглянцевая
|0.04руб./шт.
|0.1руб./шт.
|0.13руб./шт.
|0.49руб./шт.
|0.98руб./шт.
|0.98руб./шт.
|Металлизированная бумага
|0.06руб./шт.
|0.17руб./шт.
|0.215руб./шт.
|0.92руб./шт.
|1.83руб./шт.
|1.83руб./шт.
|Матовая бумага
|0.04руб./шт.
|0.1руб./шт.
|0.15руб./шт.
|0.51руб./шт.
|1.02руб./шт.
|1.02руб./шт.
Расчет точной стоимости вам сделает наш менеджер.
Не является публичной офертой, носит исключительно информационный характер.
Как мы делаем наклейки
Наша типография «ЭнтерФлекс» производит самоклейки разных форм и размеров с печатью на них любой информации и изображений для маркировки пищевых продуктов. Мы предлагаем большой выбор пленки немецких, российских, белорусских производителей, печать на новом европейском оборудовании, «до» и «пост» печатную подготовку.
- Логистические этикетки. Обычно это наклейки с наполовину глянцевой основой. Применяются на предприятиях для маркировки грузов.
- Этикетки из пленочных материалов. Устойчивы к действию влаги и щелочи. Применяются для маркировки продуктов в пластиковой таре — бытовой химии, косметики.
- Стикеры, которыми маркируют продукты питания: хлеб, колбасы, продукты глубокой заморозки, свежая птица и мясо, сахар, крупы.
- Этикетки на фармацевтические товары. На них печатают большие тексты — аннотации, инструкции по использованию.
- Стикеры на клеевой основе для маркировки лакокрасочной продукции. Ими маркируют растворители, краски, грунтовки и другие ЛКП.
- Термоэтикетки ЭКО. Экономичные самоклеющиеся наклейки, на которые наносится информация методом термо печати. На них обычно печатают штрихкоды с весов и маркируют продукцию с небольшим сроком хранения.
- Синтетические самоклейки. Печатаются на полимерной пленке (полиэтилен, полипропилен и др.). Основное преимущество — устойчивость к температуре и влаге, ультрафиолетовому излучению и жирам.
- Термоэтикетки ТОП. Выполним из эластичного материала. Наклейки устойчивы к воздействию абразивных нагрузок и солнечных лучей.
- Термотрансферные. Это лента самоклеящихся стикеров без внешнего слоя. Они чувствительны к температурному воздействию. Информация наносится посредством термотрансферной ленты (риббона) путем термопереноса, отличается высокой скоростью и долговечностью.
Образцы самоклеющихся этикеток, выполненные в нашей типографии:
Нас выбирают:
- Розничная торговля
- Производство и склады
- Рестораны, баре и кафе
Заказать наклейки самоклеящиеся в нашей компании легко – достаточно позвонить или прийти в офис, расположенный в Москве. Все данные для связи на странице «Контакты».
Мы выполним узкорулонную флексопечать наклеек. Поможем оформить товар по техническому заданию. Организуем производственный процесс с учетом изготовления и условия хранения продукта.
Вопросы и ответы
Мы гарантируем:
Высокое качество печати наклеек
Соблюдение сроков изготовления
Контроль качества печати, упаковки и отгрузки
Доставку по всей России и в другие страны
Вы можете оплатить наличными, безналичным переводом, картой банка.
Мы доставим готовую партию по Москве и МО, по всей России транспортной компанией CDEK.
• Надежно
• Удобно
• Быстро
• Выгодно
Также вы можете забрать своим транспортом.
Вам понравятся различные виды пэт этикеток в современных решениях.